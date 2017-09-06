Москва и Сеул договорились о продвижении совместных с КНДР проектов

Россия и Южная Корея готовы реализовать экономические проекты совместно с КНДР. Об этом президенты двух стран Владимир Путин и Мун Чжэ Ин заявили по итогам двусторонних переговоров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 6 сентября.

«Мы договорились укрепить базу для реализации трехсторонних проектов с участием двух Корей и России, соединяющих Корейский полуостров и российский Дальний Восток», — заявил южнокорейский лидер.

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Путин подтвердил готовность Москвы к трехстороннему сотрудничеству, подчеркнув, что реализация совместных проектов не только выгодна экономически, но и «будет способствовать укреплению доверия и стабильности на Корейском полуострове».

Российский президент отметил, что стороны могли бы провести работу в сфере интеграции электросетей и железнодорожных систем трех стран. Кроме того, «речь могла бы идти о поставках в Корею российского трубного газа».

Ранее в среду сообщалось, что в ходе переговоров Путин подтвердил, что Москва не признает ядерный статус Пхеньяна и последовательно осуждает испытания ракет в республике. Вместе с тем он подчеркнул, что решить ядерную проблему нельзя с помощью введения санкций в адрес КНДР.