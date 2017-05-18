Между КНДР и Россией начал ходить рейсовый теплоход

Выполнен первый регулярный рейс между северокорейским Раджином и Владивостоком. Как сообщил РИА Новости представитель компании-перевозчика «ИнвестСтройТрест», теплоход в среду, 17 мая, вышел из Раджина с представителями китайских туркомпаний на борту и на следующий день прибыл в Приморье. В обратный путь судно отправится в пятницу к вечеру.

Ранее между Россией и Северной Кореей пассажирские суда не курсировали. Северокорейский город Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получил статус особой экономической зоны и «особого города».

На линии еженедельно будет ходить грузопассажирское судно Man Gyong Bong. В первое время планируется перевозить в Россию китайских туристов из Хуньчуня, российских туристов в Раджин и северокорейских рабочих в Россию и обратно на родину.

Man Gyong Bong имеет три сухих трюма общей вместимостью 1500 тонн груза. Как сообщается на сайте перевозчика, стоимость пассажирского места в зависимости от вида каюты составляет от 600 до 750 юаней (5-6 тысяч рублей).