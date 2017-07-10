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Транскорейский акцент

Зачем Сеул пытается реанимировать транспортные и энергетические проекты с Москвой и Пхеньяном

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Фото: Jason Lee / Reuters

Сеул вновь подтвердил заинтересованность в реализации трехсторонних проектов с Москвой и Пхеньяном в энергетической и транспортной сферах. На прошлой неделе, выступая в Берлине, в Фонде имени Кёрбера, недавно избранный президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал продвигать проект строительства газопровода из России через КНДР. По его мнению, внимания достоин и проект соединения железных дорог двух корейских государств с выходом на Транссиб. Не разойдутся ли планы с делами — разбиралась «Лента.ру».

Новая метла

Мун Чжэ Ин избран президентом Республики Корея в начале мая текущего года. К власти он пришел со своим видением перспектив сотрудничества в сфере энергетики. Издание Electronics Business News отмечает, что новоиспеченный глава государства стремится реализовать свои предвыборные обещания — отказ от АЭС и угольных ТЭЦ.

Новое правительство за месяц работы остановило восемь угольных ТЭЦ. На очереди, как ожидается, принятие принципиального решения об остановке строительства двух реакторов на АЭС, готовность которых составляет примерно 30 процентов. Кроме того, будет отложены проекты новых АЭС.

В этом контексте в Сеуле, что называется, тряхнули стариной: вспомнили о давнем проекте строительства газопровода из России через территорию Северной Кореи. Идея родилась лет десять назад. В сентябре 2011 года она, казалось, начала материализовываться: «Газпром» и южнокорейская Kogas подписали дорожную карту. Согласно этому документу, протяженность транскорейского газопровода от границы России должна была составить 1,1 тысячи километров, в том числе 700 километров — по территории КНДР. Однако до практической реализации дорожной карты, с учетом политической нестабильности в регионе, дело так и не дошло.

Аналогичная судьба ждала и другой трехсторонний проект в сфере железнодорожного транспорта. В числе его сторонников был тогдашний глава РЖД Владимир Якунин, считавший возможным продлить Транссиб до южнокорейских портов за счет присоединения к нему железных дорог двух корейских государств.

Любо и недорого

Electronics Business News, рассуждая о современных перспективах строительстве газопровода из России, делает акцент как на экономических выгодах (трубопроводный газ будет обходиться южнокорейским потребителям на 30-40 процентов дешевле, чем СПГ), так и на энергетической безопасности страны.

Сегодня Республика Корея импортирует более половины природного газа (в виде СПГ) из стран Персидского залива. Этот регион не отличается политической стабильностью. Альтернативой этим поставкам мог бы стать российский газ — таким образом Сеул мог бы диверсифицировать свои энергопоставки.

Кроме того, политики в Сеуле исходят из того, что если удастся с помощью Москвы превратить Пхеньян в партнера, это станет реальным шагом к деэскалации напряженности на полуострове. Иными словами, реализация совместных проектов в газовой и транспортной сферах могла бы способствовать межкорейскому примирению и сотрудничеству.

Не газом единым

«Вопрос строительства газопровода из России в Северную и Южную Корею обсуждается с 2008 года, но из-за санкций в отношении Северной Кореи и сложной политической обстановки между Пхеньяном и Сеулом он каждый раз повисает в воздухе», — пояснила замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

Она напомнила, что общий спрос на газ со стороны двух корейских стран составляет около 70 миллиардов кубометров. Из них около 55 миллиардов кубометров приходится на Южную Корею, которая в настоящее время покрывает данный объем за счет импорта СПГ.

«Даже если предположить, что страна полностью перейдет на трубопроводный газ, то дополнительные 55 миллиардов кубометров газа в год для "Газпрома" не будут проблемой. Российский газовый гигант покроет этот объем за счет ресурсов Западно-Сибирских месторождений (Ковыткинское, Чаяндинское и другие)», — заявила Кокорева «Ленте.ру».

При этом Сеул наверняка хочет диверсифицировать поставки и вряд ли полностью откажется от закупок СПГ, предположила она. Для России же экспортировать СПГ неперспективно, уверена Кокорева: Южная Корея заинтересована в трубопроводном газе, который существенно дешевле сжиженного, чтобы снизить издержки.

Проект продления Транссиба по территории обеих Корей подвержен тем же политическим рискам, что и строительство газопровода, считает собеседница «Ленты.ру»: «Железные дороги — это возможность наладить торговлю, поэтому заинтересованность в таких проектах очень велика». По крайней мере, это позволит активнее развивать экономику сибирских и дальневосточных регионов России, что потенциально выгодно нашей стране, рассуждает Кокорева.

Участок железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР) был восстановлен в 2008-2014 годах, как пилотный этап реконструкции Транскорейской железнодорожной магистрали, пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе РЖД. «Дальнейшая реализация этого проекта магистрали зависит от заинтересованности в нем всех причастных сторон», — указано в ответе, полученном редакцией.

Китайский обход

Транскорейский газопровод — старый проект, который время от времени всплывает. Однако странно, что в очередной раз он всплыл именно сейчас, говорит аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров.

«Инвестиционные риски сегодня очень высоки. Существует угроза военного конфликта», — подчеркнул эксперт. По его мнению, в настоящее время это делает проект еще менее реалистичным, чем строительство газопровода по дну моря с Сахалина в Японию (для реализации этого проекта существуют технические препятствия).

Кроме того, Нестеров отметил, что поставщики и потребители трубного газа убедились, что транзит газа по территории третьих стран — плохое решение. Самым рациональным, полагает аналитик, было бы обойти территорию Северной Кореи, проложив газопровод из Китая в Южную Корею по дну Желтого моря. «Это было бы интересно и для Пекина, у которого с Сеулом неплохие отношения, и для Москвы», — подчеркнул Нестеров.

«Проект строительства газопровода из России в Южную Корею через КНДР мы считаем серьезным, но трудноосуществимым из-за политической конъюнктуры», — согласен с коллегами руководитель департамента «Россия и СНГ» компании «Делойт» в Китае Александр Крылов. При этом России, учитывая уже строящиеся и проектируемые газопроводы, этот проект был бы по плечу, убежден эксперт.

Игорь Наумов

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