РЖД едет в Мумбаи

Российские железнодорожники получили крупный контракт на модернизацию железной дороги в Индии. В финальной стадии находятся переговоры с кубинцами: на Острове свободы предстоит не только восстановить инфраструктуру, но и создать единый центр по управлению железнодорожными перевозками. Идут переговоры о реализации проектов в Греции и Бразилии. «Лента.ру» выяснила перспективы и риски экспансии РЖД на международный рынок.

Мастера на все руки

До начала июля российская сторона должна согласовать финальную сумму контракта с Кубой по модернизации железнодорожной сети и поставке техники, а также другие параметры проекта. Соответствующий документ может быть подписан в ходе визита делегации Российских железных дорог (РЖД) на Кубу, рассказал «Ленте.ру» гендиректор «РЖД Интернешнл» Сергей Павлов на форуме «Стратегическое партнерство 1520»: «Договоренности могут быть зафиксированы по итогам визита делегации РЖД на Кубу в начале июля. Тогда можно будет говорить о выходе на финальную стадию — окончательный контракт».

РЖД также ведет активные переговоры с Индией об участии в модернизации железнодорожной инфраструктуры. На форуме глава инфраструктурной монополии Олег Белозеров отмечал, что главные компетенции компании — перевозки и логистика, и в этой сфере бизнеса РЖД присутствует в более чем 40 странах. Однако другие сегменты обширного железнодорожного рынка, по его словам, РЖД только начинает осваивать.

Фото: Shailesh Andrade / Reuters Пригородный поезд на железнодорожной станции Черчгейт в Мумбаи, Индия

«В холдинге есть уникальные компетенции и разработки, однако до последнего времени они использовались только внутри страны», — признал топ-менеджер. В качестве примера Белозеров привел Московское центральное кольцо (МЦК), в процессе запуска которого было получено более ста разных патентов. РЖД готова не только строить и модернизировать дороги за рубежом, но и консультировать потенциальных клиентов, составлять ТЭО и бизнес-планы, техдокументацию, убеждал Белозеров. При этом президент РЖД подчеркнул, что на внешних рынках о таких подходах, как освоение средств, придется забыть.

На Петербургском экономическом форуме 1 июня 2017 года был подписан договор о подготовке технико-экономического обоснования модернизации железнодорожной линии Нагпур — Секундерабад в Индии протяженностью 575 километров. Кроме того, «РЖД Интернешнл» и РФПИ заключили соглашение о возможном софинансировании индийских проектов. По словам Павлова, пока речь идет только о реконструкции железнодорожной линии в Индии, однако в дальнейшем неизбежно возникнет вопрос о поставке нового подвижного состава. Скорее всего, будет проведен отдельный тендер, в котором холдинг РЖД и его структуры могут принять участие.

Куба рулит

Стоимость модернизации линии Нагпур — Секундерабад не называется, но, вероятно, более крупным на данном этапе является кубинский проект с примерным объемом инвестиций 1,8 миллиарда евро. Для него уже разработана «дорожная карта». Если не вся сумма, то значительная ее часть Россия предоставит в качестве экспортного кредита.

Схема финансирования в настоящее время прорабатывается, рассказал «Ленте.ру» глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков: «Нужно съездить на Кубу, еще раз с ними все проговорить, тогда будет конкретика. Вероятно, это будет экспортное финансирование. Но сначала нужно понять, каковы будут суммы, объемы контрактов. Общие рамки (финансирования) обозначены, но нужно их подтвердить». Фрадков отметил, что могут возникнуть «локальные затраты», для которых будут найдены другие источники денег.

Фото: Javier Galeano / AP Рабочий проверяет железнодорожную станцию во время дождей, вызванных приближением урагана Густав в провинции Пинар-дель-Рио (Куба), 2011 год

На Кубе модернизируют 1,1 тысячи километров железнодорожного пути на трех основных линиях. Кроме того, планируется создать в Гаване единый диспетчерский центр по управлению перевозками, откуда специалисты смогут управлять всеми линиями железных дорог страны протяженностью более 12 тысяч километров. В рамках проекта предусмотрена масштабная программа обучения кубинских железнодорожников.

Сегодня кубинские железные дороги перевозят около 11 миллионов тонн грузов в год и более 13 миллионов пассажиров. По словам замминистра транспорта Кубы Эдуардо Родригеса Давила, в этом году в стране наблюдается значительный приток туристов — на 17 процентов больше, чем в прошлом году. «Это увеличивает нагрузку на инфраструктуру и усугубляет нехватку энергоресурсов», — посетовал он. Кубинский чиновник уточнил, что в настоящее время почти половина грузов в стране транспортируется по железной дороге, но лишь небольшая часть пассажиров пользуется этим видом транспорта. Кубинское правительство до 2022 года намерено увеличить перевозку грузов железнодорожным транспортом с 14 до 23 миллионов тонн, пассажиров — с 13 до 42 миллионов человек. Эти планы, безусловно, потребуют модернизации путей и закупки нового подвижного состава, поэтому кубинцы ведут переговоры не только с РЖД, но и с машиностроительными компаниями — «Синарой», «РМ-Рейл», «Уралвагонзаводом».

Железные дороги «под ключ», недорого

По данным РЭЦ, объем экспорта продукции железнодорожного машиностроения в первом квартале 2017 года подскочил почти на 40 процентов. «Можно условно объяснить (резкий рост) низкой базой, но тем не менее мы видим динамику», — сообщил Фрадков.

Гендиректор «Трансмашхолдинга» (ТМХ, производитель локомотивов) Кирилл Липа обращает внимание на то, что Россия успешно участвует в международных тендерах, обходя серьезных конкурентов из Германии, Франции, Японии и других стран. В частности, ТМХ таким образом поставил в Сербию 27 дизельных поездов.

Он подчеркивает, что фундаментальное отличие экспорта машиностроительной продукции от биржевых товаров заключается в том, что предметом экспорта является не сам подвижной состав, а «технологический уклад, который сопутствует его производству». «Результат такого экспорта измеряется не в рублях, долларах или евро — не только в прибыли, а прежде всего в технологических взаимосвязях стран, которые закладываются на десятилетия вперед», — уверен Липа.

«Подвижной состав все производители научились делать в кооперации — "Альстом" с "Сименсом", мы — с "Альстомом" и "Бомбардье". Но ключевой компетенцией является не способность конструировать и собирать подвижной состав, а навык анализировать результаты его работы. И это та точка, вокруг которой нужно объединить усилия с РЖД. Это позволит создать по-настоящему инновационный продукт, который будет способствовать сокращению затрат на протяжении всего срока эксплуатации», — добавляет он.

Председатель совета директоров Evraz Plc (производит для железнодорожной отрасли рельсы и колеса) Александр Абрамов предложил не просто модернизировать железные дороги в дружественных странах или продавать туда локомотивы, а создавать инфраструктуру «под ключ». Именно такой подход, по его мнению, наиболее выгоден для российских компаний. «Сейчас так делают французы: они предоставили Вьетнаму государственный кредит и строят там железную дорогу. И, соответственно, когда вы строите "под ключ", в проекте участвует вся промышленность страны», — отметил он.

Дешево и сердито

У России есть успешный опыт реализации железнодорожных проектов за рубежом — в частности, в Сербии. Размер выполняемого контракта составляет почти миллиард долларов. В начале мая российские специалисты завершили работы на последнем из шести участков 10-го трансъевропейского коридора, ведущего из Вены в греческие порты. «В июле рассчитываем приступить к реконструкции линии Белград — Будапешт, первого участка в стране, где поезда смогут двигаться со скоростями до 200 километров в час», — сообщил глава «РЖД Интернешнл». В начале 2018 года Россия начнет выполнять работы по электрификации железнодорожных дорог Ирана по контракту на сумму 1,2 миллиарда евро.

Фото: Marko Djurica / Reuters На главной железнодорожной станции в Белграде

Павлов также напоминает о проектах, которые намечаются в Греции (там «РЖД Интернешнл» создает дочернюю компанию) и Бразилии (речь идет об организации перевозок в стране). «В июне ожидается визит бразильского президента. На встрече планируется обсудить вопрос об участии РЖД в концессии с Бразильскими железными дорогами. В случае достижения компромисса это будет один из крупнейших проектов для РЖД, дающий выход на огромный рынок», — добавил он.

Глава агентства InfraNews Алексей Безбородов полагает, что в у РЖД есть все шансы в борьбе за рынки развивающихся стран. «Если говорить о строительстве железных дорог для перевозок грузов, несложных пассажирских проектах, то у России есть и технологии, и компетенции. Сложные японские схемы слаборазвитым странам ни к чему. Дешево, надежно и сердито — всех устраивает», — считает эксперт.

Гендиректор Института исследования проблем железнодорожного транспорта (ИИЖД) Павел Иванкин добавляет, что на российскую железнодорожную экспансию в той или иной мере могут повлиять международные санкции. А направления сотрудничества, по его словам, определяются исходя скорее из геополитических интересов России, чем коммерческой выгоды для РЖД. Ежегодный объем международных проектов эксперты оценивают в 1-2 процента от общей выручки компании, учитывая долгий срок их реализации. Иванкин обращает внимание на то, что конкурентная борьба на индийском рынке будет жестче, чем на Кубе или в Сербии — в силу исторических причин. При этом РЖД в последнее время стремится заключать контракты жизненного цикла, включающие поставку подвижного состава. Это, в свою очередь, открывает зарубежные рынки для других отраслей — машиностроителей, металлургов.