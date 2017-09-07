Путин понадеялся на возобладание здравого смысле в ситуации с КНДР

Ситуация с ядерными испытаниями в Северной Корее не дойдет до крупномасштабного конфликта с применением средств массового уничтожения, уверен российский президент Владимир Путин. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в четверг, 7 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«У всех противоборствующих сторон хватит здравого смысла, понимания своей ответственности перед людьми, которые живут в этом регионе, и мы сможем решить эту проблему дипломатическими средствами», — сказал глава государства.

Путин поддержал слова южнокорейского коллеги Мун Чжэ Ина о том, что северокорейскую проблему можно решить только дипломатическим путем.

В разрядке напряженности ситуации на Корейском полуострове заинтересованы в том числе Соединенные Штаты, заявил глава государства: «Мы видим желание действующей администрации [США] ситуацию разрядить».

Российский президент в очередной раз подчеркнул, что Пхеньян не откажется от атомного оружия, несмотря на санкции и давление, поскольку видит в нем «единственный способ защиты». В числе мер, которые позволят нала

