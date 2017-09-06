СМИ узнали о планах Вашингтона ввести нефтяное эмбарго против КНДР

США предложили ввести нефтяное эмбарго против Северной Кореи, а также заморозить активы лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Как отмечается, предложения содержатся в проекте резолюции ООН по Северной Корее, предложенной Вашингтоном. Также США собираются помешать экспорту текстиля из КНДР и запретить нанимать северокорейских рабочих за рубежом.

Резолюция может быть принята уже в следующий понедельник, 11 сентября, отмечает агентство.

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Ранее в среду президент США Дональд Трамп не исключил военных мер в отношении Северной Кореи. Он заявил, что подобное развитие событий «не является первоочередным выбором». Рассказывая о проведенном телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, Трамп отметил, что его китайский коллега «хотел бы что-нибудь сделать для разрешения кризиса на Корейском полуострове. «Посмотрим, как будут развиваться события. Мы не будем мириться с тем, что происходит в Северной Корее», — подчеркнул глава Белого дома.

4 сентября стало известно, что разведка Южной Кореи зафиксировала в КНДР признаки подготовки к очередному пуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в сторону Тихого океана.

Днем ранее КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.