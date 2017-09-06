Кремль заявил об отсутствии планов Путина встретиться с делегацией КНДР на ВЭФ

Встречи с участниками делегации Северной Кореи на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) не значатся в графике президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 6 сентября.

«По линии президента мы не располагаем такой информацией о контактах с какими-то представителями из Северной Кореи, они не запланированы», — сказал официальный представитель Кремля.

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По данным «Интерфакса», ранее в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал встречу с представителями республики на министерском уровне в рамках ВЭФ. Северокорейскую делегацию, приехавшую во Владивосток, возглавляет глава внешнеполитического ведомства страны Ким Ён Дже.

В среду российский президент на полях форума встретился с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. В ходе переговоров лидеры двух стран договорились о расширении экономического сотрудничества, в том числе с участием Пхеньяна.

Владимир Путин заверил Мун Чжэ Ина, что Москва не признает ядерный статус КНДР и последовательно осуждает испытания ракет. Вместе с тем он подчеркнул, что решение северокорейской ядерной проблемы возможно только дипломатическим путем.

