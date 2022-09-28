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Япония сообщила о запуске ракеты со стороны КНДР

Береговая охрана Японии сообщила о запуске КНДР, предположительно, баллистической ракеты

Фото: KCNA / Reuters

КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии, передает ТАСС.

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним и сразу связываться с властями.

25 сентября КНДР запустила баллистическую ракету, которая преодолела порядка 650 километров, при этом траектория ее полета была нестандартной. Об этом сообщил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада. В свою очередь, генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Северная Корея «в будущем может предпринять новые провокации, включая проведение ядерных испытаний».

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Виктория Кондратьева
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