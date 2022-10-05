Выпущенная Южной Кореей во время учений с США ракета упала на полигоне

Yonhap: в ходе учений Южной Кореи и США ракета Hyunmoo-2 упала на полигоне, жертв нет

Баллистическая ракета Hyunmoo-2, которую южнокорейские военные запустили во время учений с США в ответ на ракетные испытания КНДР, упала на полигоне вскоре после пуска. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По словам жителей города Каннын в провинции Канвондо на северо-востоке страны, примерно в 01:00 по местному времени (19:00 4 октября по Москве) в небе была видна яркая вспышка и слышен сильный гул.

В комитете сообщили, что на базе, где проводили испытания, упала ракета. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее военные Южной Кореи и США выпустили четыре ракеты класса «земля-земля» в ответ на запуск баллистической ракеты со стороны КНДР. По информации южнокорейских военных, пуски были направлены в сторону Японского моря в ответ на «провокацию КНДР».

На прошлой неделе Северная Корея провела несколько ракетных пусков. Выпущенная КНДР баллистическая ракета совершила полет над территорией Японии и приводнилась в Тихом океане. По информации местного телеканала TV Asahi и его источников в правительстве, снаряд упал в 3000 километров от Японии. Точное место падения остается неизвестным.