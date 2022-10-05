Южная Корея и США выпустили несколько ракет в ответ на запуск со стороны КНДР

Yonhap: Южная Корея и США выпустили четыре ракеты в ответ на запуск со стороны КНДР

Военные Южной Кореи и США выпустили четыре ракеты класса «земля-земля» в ответ на запуск баллистической ракеты со стороны КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По информации южнокорейских военных, пуски были направлены в сторону Японского моря в ответ на «провокацию КНДР».

Накануне замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США готовы на встречу с представителями КНДР без предварительных договоренностей с целью поиска дипломатических решений по деэскалации напряженности после запуска КНДР баллистической ракеты. По его словам, американская сторона считает этот шаг «опасным и безрассудным».

На прошлой неделе Северная Корея провела несколько ракетных пусков. Выпущенная КНДР баллистическая ракета совершила полет над территорией Японии и приводнилась в Тихом океане. По информации местного телеканала TV Asahi и его источников в правительстве, снаряд упал в 3000 километров от Японии. Точное место падения остается неизвестным.