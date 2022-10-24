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14:10, 24 октября 2022Россия

Минобороны раскрыло масштаб заражения в случае подрыва Киевом «грязной бомбы»

МО: подрыв Киевом «грязной бомбы» чреват заражением нескольких тысяч квадратных метров
СюжетМиноброны РФ обвинило Киев в подготовке «грязной бомбы»
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Yaroslav Debelyi / Reuters

Подрыв Киевом «грязной бомбы» чреват заражением нескольких тысяч квадратных метров. Масштаб возможных последствий раскрыл начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает ТАСС.

По словам представителя Минобороны (МО), подрыв радиологического взрывного устройства приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров.

Кириллов подчеркнул, что военное ведомство располагает данными о планах Киева применить «грязную бомбу» и обвинить в этом Москву.

Кириллов также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский связался с властями Великобритании по вопросу получения технологии ядерного оружия. «Располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия», — сказал представитель военного ведомства.

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Сергей Истомин
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