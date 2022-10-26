Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:58, 26 октября 2022Наука и техника

Пуск российской «Синевы» с подлодки показали на видео

С подлодки в Баренцевом море запустили ракету «Синева»

В ходе тренировки российских стратегических ядерных сил с подводной лодки из акватории Баренцева моря произведен пуск баллистической ракеты «Синева». Соответствующее видео публикует РИА Новости в Telegram-канале.

Как сообщает агентство, за тренировкой стратегических сил наблюдал президент России Владимир Путин. Кроме «Синевы» из акватории Баренцева моря, с космодрома Плесецк была запущена ракета «Ярс».

Соответствующие пуски проведены по полигону Кура на Камчатке.

Ранее Путин заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о тренировке стратегических сил сдерживания.

Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о планах Украины применить «грязную бомбу»
Раскрыта основная причина отказа россиянам в выдаче шенгенских виз
Цена биткоина подскочила
Украина захотела присоединиться к ЕС за два года
Путин поручил усилить меры безопасности в России
Россияне стали брать меньшие суммы в ипотеку
Стало известно о выезде оперативников для задержания Собчак
Пуск российской «Синевы» с подлодки показали на видео
Стоматолог рассказал об опасности зубных щеток
Запуск МБР «Ярс» показали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.