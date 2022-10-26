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14:32, 26 октября 2022Россия

Кремль сообщил о тренировочном пуске ракет под руководством Путина

Президент Путин проконтролировал тренировочные пуски баллистических и крылатых ракет

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Президент России Владимир Путин проконтролировал практические пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, пишет РИА Новости.

Там уточнили, что кроме пусков ракет также прошла тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания.

«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Путину о тренировке стратегических сил сдерживания.

25 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия не собиралась и не планирует применять ядерное оружие на территории Украины. По его словам, ни один из российских руководителей не допускал вероятности прибегнуть к оружию массового уничтожения».

Оружие России
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Никита Абрамов
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