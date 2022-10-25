Российский посол отверг планы по применению ядерного оружия на Украине

Посол России в США Антонов: Москва не намерена использовать ядерное оружие на Украине

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия не собиралась и не планирует применять ядерное оружие на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, ни один из российских руководителей не допускал вероятности п«рибегнуть к оружию массового уничтожения».

Антонов также подчеркнул, что Запад игнорирует предупреждения Москвы о готовящейся Киевом провокации с использованием «грязной бомбы».

«Беспокойство вызывает тот факт, что у Киева имеется необходимая производственная база и научно-технический потенциал. Это — три действующие АЭС с девятью бассейнами выдержки отработавшего ядерного топлива», — указал он.

Тем временем специалисты Минобороны РФ уже организовали работы по противодействию возможным провокациям со стороны Киева. Силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения.