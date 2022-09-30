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Кремль назвал безответственными говорящих о ядерной эскалации людей

Песков заявил, что говорящие о ядерной эскалации ведут себя безответственно
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безответственными говорящих о ядерной эскалации людей. Его слова приводит РИА Новости.

«Послушайте, насчет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно», — указал он. Песков добавил, что в Кремле не хотят развивать эту тему, и призвал всех «ответственно себя вести».

21 сентября президент России Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности Москва использует все методы, в том числе ядерное оружие. Глава государства напомнил, что Россия располагает различными средствами поражения, кроме того, по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что любое применение Россией ядерного оружия будет иметь серьезные последствия. Он также напомнил основной принцип: ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна быть развязана.

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Алина Гончарова
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