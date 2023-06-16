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17:51, 16 июня 2023Мир

Путин ответил на требование к России сократить ядерное оружие фразой «хрен им»

Путин ответил на требование стран НАТО к России сократить ядерное оружие фразой «хрен им»

Фото: Фотохост-агентство / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на требование стран НАТО к России сократить ядерное оружие фразой «хрен им». Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, у российской стороны больше ядерных вооружений, чем у стран НАТО, и в альянсе понимают это. «Они знают об этом и все время склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, как говорят у нас в народе», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что применение ядерного оружия со стороны России возможно в том случае, если создается угроза территориальной целостности страны, независимости и суверенитету, существованию государства. «Но у нас, во-первых, нет такой необходимости. Во-вторых, сам факт рассуждения на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия», — сказал политик.

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    Виктория Кондратьева
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