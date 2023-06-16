Путин назвал условие применения ядерного оружия

Путин заявил, что применение ядерного оружия возможно в случае угрозы существованию России

Применение ядерного оружия со стороны России возможно в том случае, если создается угроза территориальной целостности страны, независимости и суверенитету, существованию государства. Такое условие назвал президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

«Использование ядерного оружия, безусловно, теоретически возможно... Ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле этого слова и существования российского государства. Но у нас, во-первых, нет такой необходимости. Во-вторых, сам факт рассуждения на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия. Это первая часть. вторая заключается в том, что у нас такого оружия больше, чем у стран НАТО», — сказал глава государства.