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12:48, 5 июля 2023Мир

Песков не подтвердил факт разговора Путина и Си Цзиньпина про ядерное оружие

Песков: утверждения о разговоре Си и Путина про использование ядерного оружия — вымысел

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил факт разговора между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого, по данным газеты Financial Times, китайский политик просил не применять ядерное оружие на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам [совместного] заявления документах. Поэтому информации очень много. А все остальное является вымыслами», — отметили в Кремле.

FT утверждает, что Путин и Си обсудили этот вопрос во время визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года. По словам собеседников издания, такая ситуация указывает на то, что глава китайского государства испытывает беспокойство по теме украинского конфликта, несмотря на экономическую и торговую поддержку Москвы.

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    Виктория Кондратьева
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