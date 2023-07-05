FT: лидер Китая Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия на Украине

Лидер Китая Си Цзиньпин предостерег президента России Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на западных и китайских официальных лиц.

Отмечается, что Путин и Си Цзиньпин обсудили этот вопрос во время визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года. По словам собеседников издания, такая ситуация указывает на то, что глава китайского государства испытывает беспокойство по теме украинского конфликта, несмотря на экономическую и торговую поддержку Москвы.

Китайский чиновник рассказал FT, что позиция Пекина по ядерному оружию была включена в план КНР по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Ранее в Белом доме заявили, что США не видят признаков намерения России применять ядерное оружие на Украине или континенте, будь то тактические или стратегические вооружения. Официальная Москва также неоднократно подчеркивала, что не собирается использовать ядерное оружие в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.