В МИД России заявили об отсутствии намерения применять ядерное оружие на Украине

Замглавы МИД России Рябков: у России нет намерения применять ядерное оружие на Украине

Недружественные России страны спекулируют на теме применения ядерного оружия, Москва же не имеет намерения использовать его на Украине, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков. Его слова передает ТАСС.

«Никаких изменений в нашем подходе к этому сложному и вызывающему тревогу у многих вопросу не произошло», — подчеркнул Рябков.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с Украиной невозможны, пока у ее власти находится Владимир Зеленский. Медведев считает, что конфликт может растянуться на десятилетия, если не уничтожить нацизм в нынешней Украине.