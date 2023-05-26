Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:06, 26 мая 2023Россия

Медведев назвал невозможными переговоры с Украиной при Зеленском

Медведев заявил, что переговоры с Украиной невозможны, пока у власти находится Зеленский

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Переговоры с Украиной невозможны, пока у ее власти находится Владимир Зеленский. Такое мнение высказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.

«Все всегда заканчивается переговорами, и это неизбежно, но пока эти люди у власти, ситуация для России не поменяется с точки зрения переговоров», — сказал политик.

Он считает, что конфликт может растянуться на десятилетия, если не уничтожить нацизм в нынешней Украине. В связи с этим важно изучать все мирные планы, которые предлагают разные страны.

Последние очные переговоры России и Украины прошли в конце марта 2022 года в Стамбуле. По результатам встречи было заявлено, что Москва получила подтверждение намерений Киева отказаться от курса на вступление в НАТО. После этого несколько раундов прошли в онлайн-формате, а затем переговоры прекратились. Впоследствии Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Владимиром Путиным.

Впоследствии Путин заявил, что Россия, в отличие от оппонентов, не отказывается от переговоров по ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что Москва всегда стремится к разрешению споров мирными средствами, однако ее оппоненты настроены по-другому.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал условия нанесения превентивного ядерного удара
Хирург жены Дмитрия Тарасова показал ее грудь после пластики
В российской теробороне рассказали о первой попытке прорыва диверсантов ВСУ
На добычу нефти станут тратить меньше денег
Жулин рассказал об испуге во время первого звонка Костомарова из больницы
Момент удара беспилотника по жилому дому в Краснодаре попал на видео
Раскрыто число воюющих на Украине против России иностранных наемников
Врач назвала скрытые полезные свойства кофе
Раскрыта новая схема мошенничества с участием родственников жертв
Минобороны начнет использовать российскую «Корму»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.