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18:53, 30 июня 2023Мир

США не увидели признаков намерения России применять ядерное оружие

Белый дом не увидел признаков намерения России применять ядерное оружие на Украине

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

США не видят признаков намерения России применять ядерное оружие, заявили в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы отслеживаем это очень и очень пристально. Мы не видели никаких признаков того, что [президент России Владимир] Путин имеет какие-либо намерения использовать ядерные вооружения на Украине или континенте, будь то тактические или стратегические», — заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, США не меняли диспозицию собственных сил стратегического сдерживания.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что страна доставила в Белоруссию первые ядерные заряды. Он назвал эти действия элементом сдерживания тех, кто задумывается о нанесении стратегического поражения Союзному государству.

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    Анастасия Заикина
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