США не увидели признаков намерения России применять ядерное оружие

Белый дом не увидел признаков намерения России применять ядерное оружие на Украине

США не видят признаков намерения России применять ядерное оружие, заявили в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы отслеживаем это очень и очень пристально. Мы не видели никаких признаков того, что [президент России Владимир] Путин имеет какие-либо намерения использовать ядерные вооружения на Украине или континенте, будь то тактические или стратегические», — заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, США не меняли диспозицию собственных сил стратегического сдерживания.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что страна доставила в Белоруссию первые ядерные заряды. Он назвал эти действия элементом сдерживания тех, кто задумывается о нанесении стратегического поражения Союзному государству.