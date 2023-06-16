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18:00, 16 июня 2023Бывший СССР

Путин заявил о доставке первой части ядерных зарядов в Белоруссию

Президент России Путин заявил о доставке первой части ядерных зарядов в Белоруссию

Фото: RIA Novosti / Getty Images

Россия доставила первые ядерные заряды в Белоруссию. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

«Первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, но только первые, это первая часть. До конца лета, до конца года мы эту работу выполним целиком и полностью», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что это элемент сдерживания тех, «кто задумываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение». Президент также напомнил о переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко о том, что Россия разместит часть тактического ядерного оружия в республике.

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    Кристина Есикова
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