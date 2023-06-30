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23:04, 30 июня 2023Мир

Лавров оценил вероятность ядерного конфликта между Россией и странами Запада

Лавров: агрессивная риторика Запада говорит о его готовности к ядерной войне с Россией

Фото: Nic Bothma / Reuters

Ряд руководителей западных стран готовы к ядерной войне с Россией. Об этом говорит их агрессивная риторика. Так глава МИД РФ Сергей Лавров оценил вероятность ядерного конфликта между Россией и Западом в интервью медиагруппе «Радио и ТВ Португалии». Публикация доступна на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат напомнил, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявляла о готовности «без колебаний нажать на "красную кнопку"», а командующий Военно-воздушными силами Германии Инго Герхарц заявил, что страны НАТО должны быть готовы к применению ядерного оружия. Он также указал на слова экс-министра иностранных дел Жана-Ива Ле Дриана, напомнившего о наличии ядерного оружия у Франции.

«Они готовы к ядерной войне, а президент России Владимир Владимирович Путин должен это понимать. (...) Они упорно, ежедневно на весь мир грозят России (ядерной державе) "стратегическим поражением"», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил, что слова президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского о ядерной угрозе, якобы исходящей от России, являются бурным потоком сознания. «Я бы сейчас не стал придавать слишком большого значения словесным эскападам, не имеющим под собой никакого фундамента», — сказал он.

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    Виктория Кондратьева
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