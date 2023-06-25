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12:25, 25 июня 2023Мир

Лавров прокомментировал слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе от России

Лавров: слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе от России — бурный поток сознания

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Слова президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского о ядерной угрозе, якобы исходящей от России, являются бурным потоком сознания. Так их заявления прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров для программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1», фрагмент видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По словам Лаврова, ему трудно комментировать то, что в последнее время говорит Байден, как и другим обозревателям, которые задаются вопросом, как трактовать заявления американского президента.

«Я бы сейчас не стал придавать слишком большого значения словесным эскападам, не имеющим под собой никакого фундамента», — сказал он.

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Говоря о словах Зеленского, Лавров заявил, что у него нет медицинского образования, в отличие от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Министр добавил, что «не может отвечать за психологические состояние людей, которые многократно, ежедневно доказывают свою неадекватность».

20 июня Байден во время визита в Калифорнию признался, что боится применения тактического ядерного оружия президентом России Владимиром Путиным. 21 июня Зеленский заявил, что Путин не готов использовать ядерное оружие.

Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме 16 июня заявлял, что применение ядерного оружия со стороны России возможно, если создается угроза территориальной целостности страны, независимости, суверенитету и существованию государства. Он отметил, что отрицательно относится к идее применения тактического ядерного оружия как элемента ядерного сдерживания.

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    Сергей Истомин
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