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15:33, 21 июня 2023Бывший СССР

Зеленский оценил готовность России использовать ядерное оружие

Президент Украины Зеленский: я не думаю, что Путин готов использовать ядерное оружие
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alessandra Tarantino / AP

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский лидер Владимир Путин не станет использовать ядерное оружие. Об этом он заявил в интервью «Би-би-си», отвечая на вопрос об опасениях из-за размещения российских тактических ядерных боеприпасов в Белоруссии.

«Он (Владимир Путин — прим. "Ленты.ру") будет говорить об использовании ядерного оружия. Я не думаю, что он готов сделать это», — оценил возможность подобного развития событий глава Украины.

16 июня во время выступления на Петербургском экономическом форуме Путин заявил, что применение ядерного оружия со стороны России возможно в том случае, если создается угроза территориальной целостности страны, независимости и суверенитету, существованию государства. В то же время он отметил, что отрицательно относится к идее применения тактического ядерного оружия в качестве элемента ядерного сдерживания.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск получил от Москвы ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки. Он отметил, что тактическое ядерное оружие не будет храниться в одном месте, его рассредоточат по территории республики.

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    Варвара Кошечкина
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