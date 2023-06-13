Лукашенко заявил о получении ядерного оружия от России

Лукашенко заявил о получении Минском ракет и бомб втрое мощнее примененных в Хиросиме

Президент Белорусии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что Минск получил от России ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки.

На уточнение журналиста, получила ли республика тактическое ядерное оружие на данный момент, Лукашенко пояснил: «Не все, потихоньку».

По его словам, тактическое ядерное оружие не будет храниться в одном месте, его рассредоточат по территории Белоруссии. «Как только все завезем, оно будет рассредоточено по Беларуси. У нас же хранилищ этих, как собак в деревне. Серьезно. У нас их было много. Мы их уже сегодня пять-шесть восстановили. Будем больше восстанавливать», — сказал глава республики.

Ранее Лукашенко сообщил, что размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии было его настоятельным требованием к России.

25 мая Лукашенко заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о местах размещения нестратегических ядерных боеприпасов, которые Москва направила Минску. При этом он не стал говорить об их количестве и точках будущей дислокации.