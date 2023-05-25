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19:56, 25 мая 2023Бывший СССР

Лукашенко и Путин договорились о местах размещения ядерных боеприпасов

Лукашенко: Россия и Белоруссия договорились о местах размещения ядерных боеприпасов
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о местах размещения нестратегических ядерных боеприпасов, которые Москва направила Минску, передает ТАСС.

«Я не буду говорить о количестве, размещении. Мы договорились о размещении ядерного оружия — где, сколько, боеприпасы. Нужно было решение, а решение принимает президент России», — заявил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко сообщил о начале перемещения российского ядерного оружия на территорию Белоруссии.

25 мая министры обороны России и Белоруссии подписали документы регулирующие содержание нестратегического ядерного оружия РФ на территории республики. Глава белорусского ведомства Виктор Хренин отметил, что в условиях «не прекращающихся агрессивных выпадов» НАТО такие переговоры имеют особенно важное значение.

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Алевтина Запольская
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