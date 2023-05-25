Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:33, 25 мая 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о начале перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию

Президент Белоруссии Лукашенко: перемещение ядерного оружия России в республику началось
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Владимир Астапкович / Пресс-служба Президента РФ / Sputnik / Reuters

Перемещение российского ядерного оружия на территорию Белоруссии началось, заявил президент республики Александр Лукашенко со ссылкой на слова российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Путин рассказал ему о подписании соответствующего указа.

«Надо было подготовить там и места хранения, и прочее. Мы все это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов», — сказал президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко сообщил, что поблагодарил российского лидера Владимира Путина за размещение ядерного оружия на территории республики. Это произошло после слов лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который заявил, что интеграция Москвы и Минска настолько сильна, что ядерное оружие у стран «одно на двоих».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
На Украине опубликовали новое видео с Залужным
Названы не подлежащие обрезке в мае и июне дачные деревья
Велосипедист врезался в медведя и выжил
Запуск южнокорейской ракеты «Нури» назвали успешным
Бывший муж Бузовой решил сделать скидку на свой особняк
Сотрудники МВД задержали россиян за организацию фиктивных браков для мигрантов
Две девушки обвинили своего отца в многочисленных изнасилованиях
Топ-менеджер вложившейся в «Северный поток» компании покинет свой пост
Раскрыта роль молний в возникновении жизни на Земле
Москалькова сообщила о проведенном ЧВК «Вагнер» обмене пленными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.