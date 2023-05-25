Лукашенко заявил о начале перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию

Президент Белоруссии Лукашенко: перемещение ядерного оружия России в республику началось

Перемещение российского ядерного оружия на территорию Белоруссии началось, заявил президент республики Александр Лукашенко со ссылкой на слова российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Путин рассказал ему о подписании соответствующего указа.

«Надо было подготовить там и места хранения, и прочее. Мы все это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов», — сказал президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко сообщил, что поблагодарил российского лидера Владимира Путина за размещение ядерного оружия на территории республики. Это произошло после слов лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который заявил, что интеграция Москвы и Минска настолько сильна, что ядерное оружие у стран «одно на двоих».

