Лукашенко поблагодарил Путина за размещение ядерного оружия в Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко поблагодарил Путина за размещение ядерного оружия в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поблагодарил российского лидера Владимира Путина за размещение ядерного оружия на территории республики. Об этом сообщает ТАСС.

Это произошло после слов лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который заявил, что интеграция Москвы и Минска настолько сильна, что ядерное оружие у стран «одно на двоих». После этих слов Лукашенко и Путин пожали руки.

Позже президент Белоруссии пояснил журналистам, что из-за плохой акустики не расслышал, о чем шла речь. «А Владимир Владимирович мне говорит, что принято решение о размещении ядерного тактического оружия в Беларуси, он мне об этом сказал, я говорю: "Спасибо"», — поделился Лукашенко.

Также белорусский лидер похвалил Россию за специальную военную операцию (СВО) на Украине, отметив, что она помогла предотвратить худший конфликт в регионе.

