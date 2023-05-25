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14:48, 25 мая 2023Бывший СССР

Лукашенко похвалил Россию за СВО

Лукашенко заявил, что российская СВО помогла предотвратить худший конфликт в регионе
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил Россию за специальную военную операцию (СВО) на Украине, отметив, что она помогла предотвратить худший конфликт в регионе. Его цитирует «Интерфакс».

Лукашенко назвал СВО «деталью в глобальном противостоянии за многополярность мира» и подчеркнул, что если бы она не началась в феврале 2022 года, то конфликт случился бы позже, «но на худших бы условиях для России, для нас, Беларуси и России».

«Вы упредили развитие этих событий», — заявил Лукашенко.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страна готова предоставить площадку для переговоров по конфликту на Украине. Ранее на территории республики состоялись три этапа переговоров между Киевом и Москвой.

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Алевтина Запольская
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