Белоруссия заявила о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине

Госсекретарь Совбеза РБ: Минск готов предоставить площадку для переговоров по Украине

Белоруссия готова предоставить площадку для переговоров по Украине. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Республики Беларусь (РБ) Александр Вольфович, передает ТАСС.

Он напомнил, что в прошлом году на территории страны прошли три раунда переговоров. «Мы готовы возобновить эту практику и обеспечить для этого все необходимое», — добавил Вольфович.

О готовности Белоруссии содействовать переговорам по мирному урегулированию на Украине Вольфович заявлял ранее в мае. По его словам, белорусский лидер Александр Лукашенко постоянно призывает к этому.

После начала спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 года прошло несколько очных раундов переговоров контактных групп. Представители Москвы и Киева неоднократно встречались в Белоруссии.