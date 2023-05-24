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13:24, 24 мая 2023Бывший СССР

Белоруссия заявила о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине

Госсекретарь Совбеза РБ: Минск готов предоставить площадку для переговоров по Украине

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Белоруссия готова предоставить площадку для переговоров по Украине. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Республики Беларусь (РБ) Александр Вольфович, передает ТАСС.

Он напомнил, что в прошлом году на территории страны прошли три раунда переговоров. «Мы готовы возобновить эту практику и обеспечить для этого все необходимое», — добавил Вольфович.

О готовности Белоруссии содействовать переговорам по мирному урегулированию на Украине Вольфович заявлял ранее в мае. По его словам, белорусский лидер Александр Лукашенко постоянно призывает к этому.

После начала спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 года прошло несколько очных раундов переговоров контактных групп. Представители Москвы и Киева неоднократно встречались в Белоруссии.

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Варвара Кошечкина
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