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13:29, 18 мая 2023Бывший СССР

В Минске заявили о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине

Глава Совбеза Белоруссии Вольфович: Минск готов стать площадкой для переговоров по Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Белоруссия готова предоставить площадку для переговоров по мирному урегулированию на Украине, заявил секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович, передает ТАСС.

«Минская площадка для обсуждения всех острых проблемных вопросов готова. Самая главная проблема, наверное, сегодня на Европейском континенте это остановить войну на территории Украины», — сказал белорусский чиновник.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко постоянно призывает к переговорам. В Минске, по мнению белорусских властей, стороны смогут найти решение и компромиссы, остановив кровопролитие.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что лидеры стран G7 обсудят предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении мирного саммита по урегулированию конфликта в республике во время трехдневной встречи в Хиросиме. Данное мероприятие, по настоянию Киева, должно пройти без участия России.

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Алевтина Запольская
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