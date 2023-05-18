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12:14, 18 мая 2023Бывший СССР

Киев захотел провести мирный саммит по Украине без России

FT: глава Украины Зеленский попросил G7 рассмотреть проведение мирного саммита без России
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Carl Court / Getty Images

Лидеры стран G7 обсудят предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении мирного саммита по урегулированию конфликта в республике во время трехдневной встречи в Хиросиме, передает британская газета Financial Times (FT).

Данное мероприятие, по настоянию Киева, должно пройти без участия России. В ходе него планируется обсудить план Зеленского из десяти пунктов, которые включают в себя, как заявляется, вывод российских войск с территории Украины и полное восстановление территориальной целостности республики.

«Украинцы попросили об этом, и я думаю, что эту тему обсудят», — рассказал неназванный европейский чиновник газете, отметив, что множество элементов плана Зеленского требуют дискуссии.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости разработать новый документ для мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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Алевтина Запольская
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