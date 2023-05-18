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11:40, 18 мая 2023Бывший СССР

Лукашенко предложил разработать новый документ для переговоров по Украине

Лукашенко заявил о необходимости разработать документ для мирных переговоров по Украине

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости разработать новый документ для мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«Нами было предложено: давайте сядем за стол переговоров. Ну, надавали по морде друг другу — давайте поговорим, давайте остановим эту войну. Три раунда в Беларуси прошло. Потом не то тесно стало Зеленскому, не то еще что-то — в Турцию уехали. Хорошо, давайте в Турции. На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», — напомнил Лукашенко.

Белорусский лидер предложил сторонам конфликта вернуться за стол переговоров. «Взять не тот документ (который вырабатывался на начальном этапе в ходе состоявшихся нескольких раундов российско-украинских переговоров — прим. "Ленты.ру") — новый. Для того, чтобы остановить войну», — сказал он.

Ранее представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил о необходимости создать условия для начала консультаций по возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной. Он также призвал «не подливать масло в огонь конфликта».

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Алевтина Запольская
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