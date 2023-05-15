В Китае заявили о необходимости создания условий для переговоров по Украине

Постпред КНР Чжан Цзюнь заявил о необходимости создания условий для переговоров по Украине

Возобновление переговоров по Украине не может быть затянуто на много лет, поэтому нужно создать условия для начала консультаций. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь во время заседания Совета безопасности Всемирной организации, сообщает ТАСС.

«Нет одного простого ответа на этот сложный вопрос. Любое комплексное решение всегда начинается с первого шага. Возобновление диалога, переговоров можно ждать в течение многих-многих лет», — сказал дипломат.

Чжан Цзюнь призвал «не подливать масло в огонь конфликта» для извлечения из него преимуществ, что активно делает ряд стран. Дипломат также напомнил о серии визитов, которые планирует совершить спецпредставитель КНР Ли Хуэй в Польшу, Францию, Украину, Германию и Россию. Целью должен стать выход на политическое урегулирование кризиса.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя указал на признание Западом своего участия в украинском конфликте. Дипломат напомнил, что на днях глава МИД Германии Анналена Бербок призвала третьи страны отказаться от передачи оружия России.