Небензя указал на признание Западом своего участия в украинском конфликте

Небензя: слова Бербок о поставках оружия являются признанием участия Запада в конфликте

Высказавшись о поставках оружия, глава МИД Германии Анналена Бербок признала участие Запада в украинском конфликте. На это, выступая на заседании Совбеза ООН, указал постпред России при организации Василий Небензя, передает ТАСС.

Дипломат напомнил, что на днях Бербок призвала третьи страны отказаться от передачи оружия России. Она заявила, что подобные действия приравниваются к прямому участию в конфликте.

В ответ Небензя указал, что военная машина Запада сейчас работает на поддержание боевых действий. «Это очередное чистосердечное признание прямого участия Запада в конфликте», — высказался он о словах Бербок.

Ранее постпред России при ООН отметил, что страны Запада продолжают накачивать Украину оружием, несмотря на то, что продвижение в этом вопросе уже кажется невозможным. Он также сказал, что подобные поставки в том числе ведут страны, высказывающие озабоченность гуманитарными последствиями конфликта.