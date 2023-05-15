Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:33, 15 мая 2023Мир

Небензя заявил о продолжающейся накачке Украины оружием

Небензя: Запад продолжает накачивать Украину оружием, хотя кажется, что дальше некуда
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Страны Запада продолжают накачивать Украину оружием, хотя кажется, что продвинуться в этом вопросе уже невозможно. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, его цитирует ТАСС.

«С каждым днем, когда в плане накачки Украины оружием, казалось бы, двигаться дальше некуда, поступают новые сообщения о поставках все более тяжелого и изощренного западного вооружения: РСЗО HIMARS, снарядов с обедненным ураном, дальнобойных ракетных систем и так далее», — указал он.

Небензя отметил, что поставки вооружений ведут в том числе страны, которые высказывают озабоченность гуманитарными последствиями украинского кризиса, однако поставляемое ими оружие ежедневно приводит к смертям гражданских жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.

По словам постпреда России, на мирных жителей этих регионов сейчас нацелен весь военный потенциал НАТО. «Киевские власти открыто бравируют тем, что они юридически имеют право уничтожать все, что находится на упомянутых территориях», — добавил он.

Ранее телеканал CNN узнал, что Лондон в преддверии контрнаступления передал Киеву несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Дальность поражения у них достигает 300 километров. Позже информацию о поставках ракет подтвердил глава британского Минобороны Бен Уоллес.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский попросил еще время для начала контрнаступления
Российская авиакомпания открыла продажу билетов на прямые рейсы в Грузию
Появились данные о состоянии Прилепина после покушения
Кадыров раскрыл цену выкупа своего коня из «заточения» в Чехии
Женщина влюбилась в мошенника и лишилась 450 тысяч долларов
Муж Блиновской отказался признать вину по делу о неуплате налогов
Дагестанский боец UFC сравнил жизнь в Германии и России
Microsoft разрешили купить Activision Blizzard
В Германии обнаружили самые ранние человеческие следы
Невролог предупредил об опасности работы на даче
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.