Небензя заявил о продолжающейся накачке Украины оружием

Небензя: Запад продолжает накачивать Украину оружием, хотя кажется, что дальше некуда

Страны Запада продолжают накачивать Украину оружием, хотя кажется, что продвинуться в этом вопросе уже невозможно. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, его цитирует ТАСС.

«С каждым днем, когда в плане накачки Украины оружием, казалось бы, двигаться дальше некуда, поступают новые сообщения о поставках все более тяжелого и изощренного западного вооружения: РСЗО HIMARS, снарядов с обедненным ураном, дальнобойных ракетных систем и так далее», — указал он.

Небензя отметил, что поставки вооружений ведут в том числе страны, которые высказывают озабоченность гуманитарными последствиями украинского кризиса, однако поставляемое ими оружие ежедневно приводит к смертям гражданских жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.

По словам постпреда России, на мирных жителей этих регионов сейчас нацелен весь военный потенциал НАТО. «Киевские власти открыто бравируют тем, что они юридически имеют право уничтожать все, что находится на упомянутых территориях», — добавил он.

Ранее телеканал CNN узнал, что Лондон в преддверии контрнаступления передал Киеву несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Дальность поражения у них достигает 300 километров. Позже информацию о поставках ракет подтвердил глава британского Минобороны Бен Уоллес.