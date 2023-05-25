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09:50, 25 мая 2023Бывший СССР

Москва и Минск подписали документы о содержании ядерного оружия в Белоруссии

Главы МО РФ и Белоруссии подписали документы о содержании ядерного оружия в республике

Фото: БелТА / ТАСС

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в ходе встречи в Минске подписали документы, регулирующие содержание нестратегического ядерного оружия РФ на территории республики. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны (МО) республики.

Отмечается, что представители министерств двух стран также обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами.

«Республика Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии стратегических союзнических отношений с Российской Федерацией в военной сфере», — отметил Хренин во время встречи со своим российским коллегой.

Он добавил, что в условиях «не прекращающихся агрессивных выпадов» со стороны военно-политического блока НАТО и некоторых других акторов международных отношений состоявшиеся двусторонние переговоры «имеют особенно важное значение и подчеркивает глубину двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что страны Запада ведут необъявленную войну против Москвы и Минска.

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Варвара Кошечкина
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