Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против Москвы и Минска

Глава МО РФ Шойгу заявил, что Запад ведет необъявленную войну против Москвы и Минска

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что страны Запада ведут необъявленную войну против Москвы и Минска. Об этом он рассказал на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным, передает РИА Новости.

«Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведет против наших стран, по сути, необъявленную войну», — сказал глава ведомства. Шойгу отметил, что военная деятельность НАТО приобрела максимально агрессивную направленность.

По его словам, осуществляется комплекс мероприятий по повышению боевой готовности объединенных вооруженных сил (ОВС) альянса в Восточной Европе. Министр добавил, что разворачиваются дополнительные воинские контингенты и военная инфраструктура. Кроме того, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность около границ Союзного государства.

