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11:57, 13 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал о причине размещения ядерного оружия в Белоруссии

Лукашенко заявил о настоятельном требовании по размещению ядерного оружия в Белоруссии
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение тактического ядерного оружия на территории республики было его настоятельным требованием к России. Слова главы государства приводит БЕЛТА.

«Россия ни к чему не стремится. Не в России дело», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, зачем республике ядерное оружие и каковы условия его хранения и использования. Как утверждает Лукашенко, размещение этого вооружения было его просьбой к российской стороне, чтобы гарантировать безопасность Белоруссии.

Ранее президент России Владимир Путин назвал сроки размещения российского тактического ядерного оружия на белорусской территории, оно начнется после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него.

25 мая Лукашенко заявлял, что договорился с Путиным о местах размещения нестратегических ядерных боеприпасов, которые Москва направила Минску. При этом он не стал говорить об их количестве и точках будущей дислокации.

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    Кристина Есикова
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