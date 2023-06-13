Лукашенко рассказал о причине размещения ядерного оружия в Белоруссии

Лукашенко заявил о настоятельном требовании по размещению ядерного оружия в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение тактического ядерного оружия на территории республики было его настоятельным требованием к России. Слова главы государства приводит БЕЛТА.

«Россия ни к чему не стремится. Не в России дело», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, зачем республике ядерное оружие и каковы условия его хранения и использования. Как утверждает Лукашенко, размещение этого вооружения было его просьбой к российской стороне, чтобы гарантировать безопасность Белоруссии.

Ранее президент России Владимир Путин назвал сроки размещения российского тактического ядерного оружия на белорусской территории, оно начнется после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него.

25 мая Лукашенко заявлял, что договорился с Путиным о местах размещения нестратегических ядерных боеприпасов, которые Москва направила Минску. При этом он не стал говорить об их количестве и точках будущей дислокации.