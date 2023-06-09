Путин высказался о сроках размещения российского ядерного оружия в Белоруссии

Путин: размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется после 7-8 июля

Президент России Владимир Путин назвал сроки размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом он высказался на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, пишет ТАСС.

По его словам, размещение ядерного вооружения в республике начнется после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него.

Ранее Лукашенко заявлял, что договорился с Путиным о местах размещения нестратегических ядерных боеприпасов, которые Москва направила Минску. При этом он не стал говорить об их количестве и точках будущей дислокации.