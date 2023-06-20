Байден признался в страхе применения Путиным ядерного оружия

Президент США Байден заявил о страхе применения Путиным тактического ядерного оружия

Президент США Джо Байден во время визита в Калифорнию признался, что боится того, что российский лидер Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие. Об этом пишет The Independent.

«Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Они посмотрели на меня так, как когда я сказал о страхе, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Это реально», — заявил американский президент.

Ранее Джо Байден заявил, что размещение ядерного оружия на территории Белоруссии является безответственным. «Я уже комментировал это много раз. Это совершенно безответственно», — сказал американский лидер.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что применение ядерного оружия со стороны Москвы возможно в том случае, если создается угроза территориальной целостности страны, независимости и суверенитету, существованию государства. В то же время Путин отметил, что он отрицательно относится к идее применения тактического ядерного оружия в качестве элемента ядерного сдерживания. На требование Североатлантического альянса к Москве сократить ядерное оружие Путин ответил фразой «хрен им».

Комментируя высказывание российского лидера, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии признаков готовности России применить ядерное оружие, и Соединенные Штаты, в свою очередь, не видят причин для корректировки своей ядерной политики.