Госдеп США прокомментировал слова Путина о ядерном оружии России

Госсекретарь Блинкен: США не видят признаков готовности России применить ядерное оружие

Нет никаких признаков готовности России применить ядерное оружие, и Соединенные Штаты, в свою очередь, не видят причин для корректировки своей ядерной политики. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Reuters.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме заявил, что применение ядерного оружия со стороны России возможно в том случае, если создается угроза территориальной целостности страны, независимости и суверенитету, существованию государства.

В то же время Путин отметил, что он отрицательно относится к идее применения тактического ядерного оружия в качестве элемента ядерного сдерживания. На требование Североатлантического альянса к Москве сократить ядерное оружие глава государства ответил фразой «хрен им».

