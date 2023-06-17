Байден высказался о размещении ядерного оружия в Белоруссии
Президент США Байден назвал безответственным размещение ядерного оружия в Белоруссии
Размещение ядерного оружия на территории Белоруссии является безответственным. Так о получении Минском от Москвы ядерных боеголовок высказался президент США Джо Байден, его слова приводит ТАСС.
Договоренность о размещении ядерного оружия в Белоруссии была озвучена 25 мая 2023 года.
«Я уже комментировал это много раз. Это совершенно безответственно», — заявил американский лидер.
13 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна получила ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки. Он отметил, что тактическое ядерное оружие не будет храниться в одном месте, его рассредоточат по территории республики.