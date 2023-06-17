Байден высказался о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Президент США Байден назвал безответственным размещение ядерного оружия в Белоруссии

Размещение ядерного оружия на территории Белоруссии является безответственным. Так о получении Минском от Москвы ядерных боеголовок высказался президент США Джо Байден, его слова приводит ТАСС.

Договоренность о размещении ядерного оружия в Белоруссии была озвучена 25 мая 2023 года.

«Я уже комментировал это много раз. Это совершенно безответственно», — заявил американский лидер.

13 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна получила ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки. Он отметил, что тактическое ядерное оружие не будет храниться в одном месте, его рассредоточат по территории республики.