В США заявили о подготовке в 2022 году к ядерному удару России по Украине

CNN: США в конце 2022 г. тщательно готовились к ядерному удару России на Украине

В США в конце 2022 года начали «тщательно готовиться» к возможному применению Россией ядерного оружия на Украине, утверждает CNN. Белый дом на фоне таких опасений тесно сотрудничал с союзниками для разработки планов действий на случай удара, а также стремился предупредить Россию о последствиях такого шага.

По данным издания, администрация президента Джо Байдена считала, что Россия может использовать на Украине тактическое или боевое ядерное оружие. Опасения, по словам неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома, были основаны на «некоторой полученной информации». Среди нее указывается обсуждение ядерного удара некими российскими официальными лицами, при этом подчеркивается, что это люди не высших звеньев власти.

В конце лета и осенью 2022 года Совет национальной безопасности созвал серию заседаний, чтобы разработать планы действий «в случае появления четких признаков того, что они собираются атаковать с применением ядерного оружия (...) или как бы мы попытались сдержать это», добавляет источник в администрации Байдена.

Там считали, что Россия может применить ядерное оружие в случае успехов украинского контрнаступления, окружения значительного числа российских подразделений или утраты территорий, взятых под контроль к тому моменту (в том числе об этом говорилось в связи с выводом российских войск из Херсона в октябре 2022 года).

«В администрации считали, что подобное может стать потенциальным спусковым крючком для применения ядерного оружия. (...) При такой оценке Россия могла бы рассматривать тактический ядерный удар как средство сдерживания», — указывает автор.

В связи с этим власти США стремились передать свои опасения и предупреждения России через общение госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, звонок председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли главе Генштаба Валерию Герасимову, и встречу директора ЦРУ Билла Бернса с главой СВР Сергеем Нарышкиным в Турции. Также США якобы стремились «отговорить Россию от такого нападения» через Китай и Индию.

Однако CNN подчеркивает, что США в итоге ни разу не получили разведданных, указывающих на то, что Россия предпринимает шаги для ядерного удара. «Мы ни разу не увидели признаков шагов, которые мы ожидали бы от них, если бы они пошли по пути использования ядерного оружия», — отметил высокопоставленный представитель Белого дома.

В ноябре секретарь Совбеза России Николай Патрушев посчитал, что из-за действий западных стран растет риск применения биологического, ядерного и химического оружия.