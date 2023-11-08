Патрушев заявил об увеличении риска применения ядерного оружия

Патрушев: риск применения биологического, химического и ядерного оружия растет

Из-за действий западных стран растет риск применения биологического, ядерного и химического оружия, считает секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Об этом сообщает ТАСС.

«Повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Ускоренными темпами осуществляется милитаризация космоса и киберпространства», — сказал Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве.

Секретарь Совбеза также указал на ухудшение ситуации в области глобальной безопасности — это, по его мнению, обусловлено деструктивной политикой США. Действия Вашингтона провоцируют новые кризисы и препятствуют мирному урегулированию уже существующих конфликтов, добавил Патрушев.

Ранее секретарь Совбеза заявлял, что Россия обладает оружием, которое гарантирует ее безопасность на годы вперед. Он подчеркивал, что у страны есть уникальные стратегические вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие.