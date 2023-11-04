Патрушев заявил о гарантирующем безопасность России на годы вперед оружии

Патрушев: у России есть гарантирующее безопасность на годы вперед оружие

Россия обладает оружием, которое гарантирует ее безопасность на годы вперед. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, передает «Интерфакс».

«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере», — сказал он, отметил, что у России есть уникальные стратегические вооружения. В их числе, отметил Патрушев, гиперзвуковое оружие, гарантирующее безопасность на десятилетия вперед.

В марте Патрушев сообщил, что Россия имеет уникальное оружие, которое способно уничтожить любого противника. «Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», — сказал он.