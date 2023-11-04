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12:48, 4 ноября 2023Россия

Патрушев заявил о гарантирующем безопасность России на годы вперед оружии

Патрушев: у России есть гарантирующее безопасность на годы вперед оружие

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Россия обладает оружием, которое гарантирует ее безопасность на годы вперед. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, передает «Интерфакс».

«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере», — сказал он, отметил, что у России есть уникальные стратегические вооружения. В их числе, отметил Патрушев, гиперзвуковое оружие, гарантирующее безопасность на десятилетия вперед.

В марте Патрушев сообщил, что Россия имеет уникальное оружие, которое способно уничтожить любого противника. «Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», — сказал он.

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