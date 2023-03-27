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14:09, 27 марта 2023Россия

Патрушев рассказал о способном уничтожить любого противника оружии России

Патрушев заявил, что у России есть способное уничтожить любого противника оружие

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Россия имеет уникальное оружие, которое способно уничтожить любого противника. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», — заявил Патрушев.

По его словам, американцы ошибочно полагают, что в случае прямого конфликта Вашингтона с Москвой после превентивного удара США Россия не сможет нанести ответный удар. Политик назвал такое мнение недальновидной и опасной глупостью.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об угрозах использования превентивного ядерного удара. По его словам, фактором сдерживания является возможность защиты своей страны при помощи ядерного оружия.

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Анастасия Шейкина
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