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17:41, 9 декабря 2022Россия

Путин рассказал об угрозах использования превентивного ядерного удара

Путин назвал возможность защиты страны при помощи ядерного оружия фактором сдерживания

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Фактором сдерживания является возможность защиты своей страны при помощи ядерного оружия. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Я вас уверяю, после того, как СПРН (система предупреждения о ракетном нападении – прим. «Ленты.ру») получает сигнал о ракетном нападении, с нашей стороны в воздухе оказывается сотни наших ракет. Остановить их невозможно. Но это все-таки ответный», — добавил глава государства.

Это значит, что падение головных частей ракет противников на территорию России неизбежно, они упадут. Однако от противника ничего не останется, потому что перехватить сотню ракет невозможно, подчеркнул президент, назвав это сдерживающим фактором.

«Но если противник считает до конца, что возможно использование превентивного удара, а мы нет, то все-таки это нас заставляет задуматься о тех угрозах, которые нам создаются такого рода идеями в сфере обороны других стран», — заключил Путин.

Ранее глава государства заявил, что Россия будет делать все для защиты своих союзников, и категоричный отказ от применения ядерного оружия первыми лишил бы страну применить его вторыми. Путин подчеркнул, что Москва осознает всю ответственность, которая сопровождает обладание ядерным оружием и не собирается «размахивать им».

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Сергей Истомин
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